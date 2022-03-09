Önder Karaveli'den derbi öncesi takıma uyarı!

Beşiktaş çalıştırıcısı Önder Karaveli, Galatasaray derbisi öncesi idmanda takımla toplantı yaptı ve "Rakibimiz kim olursa olsun sistemimizden dışarı çıkmamalıyız, disiplinli olmalıyız" dediği öğrenildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Önder Karaveli'den derbi öncesi takıma uyarı!
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09 Mart 2022 09:05
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir'le 2-2 sona eren maçın ardından takımını uyardı.

"DİSİPLİNLİ OLMALIYIZ"

Sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli antrenman öncesi futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparken "Rakibimiz kim olursa olsun sistemimizden dışarı çıkmamalıyız, disiplinli olmalıyız" dedi.

Takımın fizik olarak performansından memnun olduğunu belirten Karaveli "Defansta sıkıntılarımız var, çok bireysel hata yapıyoruz. Ligin bitimine az bir zaman kaldı. Tüm maçlarımızda dikkatli olmalıyız. Rakipler hata affetmiyor. Daha risksiz oynamalıyız" diye konuştu.

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