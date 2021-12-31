Önder Karaveli'den Batshuayi yorumu!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Altay mücadelesinde taraftarın tepki gösterdiği Michy Batshuayi için açıklamada bulundu. İşte Karaveli'nin sözleri...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli'den Batshuayi yorumu!
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31 Aralık 2021 00:12
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda turu tek golle geçti. Siyah-beyazlı takım, 5. turda konuk ettiği Altay'ı Atiba Hutchinson'ın ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçta etkisiz bir oyun sergileyen Michy Batshuayi'ye oyundan çıktığı sırada tepki gösterdi.

ÖNDER KARAVELİ'DEN YORUM

Michy Batshuayi'nin yeterli performansı gösteremediği ve bu nedenle golcü sorunu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Önder Karaveli, şunları kaydetti:

"Ben alkışladım ama seyircinin tepkisi vardı. Ondan bazı isteklerimiz var. Bir kısmını yerine getiriyor, bir kısmını yapamıyor. Gol sayısının düşüklüğü, bulduğu gol pozisyonlarında yaptığı vuruşlarda sıkıntı var. Ondan beklenti yüksek. Bu beklentiler karşılanmayınca bazen olumsuzluklar olabiliyor. Oyunun bütününde santrfora atak açısından bakmıyorum. Rakibin ataklarına engel olmakta ondan verim alıyoruz ama gol sayısı, gol pozisyonlarını değerlendirme konusunda sorun olduğu aşikar. Takımın içinden yeni oyuncular, onunla rekabet edecek, onu zorlayacak oyuncular çıkarabileceğimize inanıyorum."


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