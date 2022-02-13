Önder Karaveli'den Adana Demirspor uyarısı

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Adana Demirspor maçı öncesi "Son 9 lig maçında 6 galibiyet aldılar. Bu virajı kazasız dönmemiz şart" uyarısında bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli'den Adana Demirspor uyarısı
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13 Şubat 2022 15:04
Beşiktaş'ta tüm gözler Adana Demirspor maçına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi penaltı atışları sonrası eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş'ta ilk hedef zorlu deplasmandan kazanarak dönmek.

Süper Lig'deki son 2 maçında Yeni Malatya ve Antalyaspor'la berbere kalan Kara Kartal, Güney ekibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ancak teknik direktör Önder Karaveli, bu maçın beklenenden zorlu geçeceğini belirterek oyuncunu şu sözlerle uyardı:

"Rakibimiz kendi evinde baskılı bir oyun tarzını benimsiyor. Lig son 9 maçlarında da 6 galibiyet, 2 beraberlikleri var; sadece 1 kez yenildiler. Çekişmeli bir 90 dakika bizi bekliyor olacak. Herkes, performansını maksimum seviyeye çıkarmak zorunda, aksi durumda işimiz kolay olmaz."

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