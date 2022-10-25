Önder Karaveli: 'Daha iyisini yapabiliriz'

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Önder Karaveli, "Beklediğimiz oyun seviyesi bundan daha yüksekti." dedi.



Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor'da 4'üncü lig maçına çıktığını hatırlattı.



Bundan önce oynadıkları 3 maçın 2'sinin deplasman olduğunu, kendi sahalarında galip gelemediklerini anımsatan Karaveli, "Bugün de burada bulunma sebebimiz maçı kazanmaktı. Beklediğimiz oyun seviyesi bundan daha yüksekti. İstediğimiz oyun seviyesine çıkamasak da maçı kazanarak bitirmek ve oyuncularımın maçın kazanılmasıyla ilgili son dakikadaki çabaları benim için çok kıymetliydi." diye konuştu.



Karaveli, galibiyeti taraftarlara hediye etti.





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