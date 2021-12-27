Önder Karaveli: "Beşiktaş'ın oyunu daha iyi olmalı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli: 'Beşiktaş'ın oyunu daha iyi olmalı'
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27 Aralık 2021 22:46
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Önder Karaveli "Konyaspor'u kutlarım. Genele bakarsak, kazanmayı belki hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Konyaspor'a bildiği oyunu oynatmamak istedik. Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Yoğun maç trafiği bahane değil ama iki takımda da yorgunluk vardı. Fazla da rotasyon yapamayınca, oyunculardaki yorgunluk daha da ön plana çıkıyor." dedi.

Konya'da savunma anlamında sıkıntılar yaşadıklarına inanmadığını söyleyen Önder Karavbeli "Akan oyunda savunma oyuncudu değişikliğini ön görmeden. Rakip bize çok tehlike yaratmadı. Cılız pozisyonları vardı. 90'da ön tarafta bitiremediğimiz bir atak, kalabalık olmamıza rağmen bize gol olarak döndü. Serdar Saatçi için en doğru zamanı düşünüyoruz. Tabii ki o da sahada olacak. Savunma açısından da olumsuz bir oyun yoktu. Daha organize ataklar yapıp, son vuruşlarda başarılı olsaydık, kazanabilirdik. Ancak bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Beşiktaş çok daha güçlü oyunlar oynamalı." diye konuştu.


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