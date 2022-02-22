Önder Karaveli, Başakşehir - Konyaspor maçını izledi

Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor, karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı takip edenler arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de yer aldı.
Karaveli'nin mücadele boyunca sık sık not aldığı gözlemlendi.
Beşiktaş, 26 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı takip edenler arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de yer aldı.
Karaveli'nin mücadele boyunca sık sık not aldığı gözlemlendi.
Beşiktaş, 26 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak.