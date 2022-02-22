Önder Karaveli, Başakşehir - Konyaspor maçını izledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçını tribünden takip etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli, Başakşehir - Konyaspor maçını izledi
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22 Şubat 2022 21:22
Süper Lig'in 21. haftasının erteleme maçında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor, karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı takip edenler arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de yer aldı.

Karaveli'nin mücadele boyunca sık sık not aldığı gözlemlendi.

Beşiktaş, 26 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

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