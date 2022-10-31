Önder Karaveli: 'Asla vazgeçmeyeceğiz'

Adanaspor teknik direktörü Önder Karaveli, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından kazanan takımı kutladığını ve farklı iki devrenin yaşandığına dikkati çekti.



Maçın ilk yarısında, rakibe göre belirledikleri oyun anlayışının doğru işlediğini vurgulayan Karaveli, birinci devrede az pozisyon verip yeteri kadar pozisyon bulduklarını söyledi.



Mücadelenin ikinci yarısında işlerin istedikleri gibi gitmediğini anlatan Karaveli, "Topa sahip olmakta çok zorlandık. Rakibin artan iştahına yeteri kadar cevap veremedik. Buna rağmen zaman zaman belki doğru geçişleri yapabilseydik uygun pozisyonlar bulabilirdik. Fakat rakibin ikinci yarı oynadığı oyun, doğru söylemek gerekirse galibiyete daha yakın bir oyundu. İlk yarıda verdiğimiz savunma reaksiyonunu ikinci yarıda veremediğimizi düşünüyorum. Yeteri kadar ön tarafta pozisyon üretemediğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Karaveli, Boluspor maçını kazanarak üst taraflara yükselmek istediklerini vurgulayarak, "Kazansaydık 9. sıraya kadar çıkabilirdik. Yedinci sıradaki takımla aramızdaki puan farkını düşürebilirdik. Ama vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmek istemiyorum. Oyuncularımın inancı sürdüğü sürece vazgeçmeyeceğiz. Yukarılara her şekilde yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.



Oynadıkları oyunu gözden geçireceklerini belirten Karaveli, "Özellikle oyunun hücum tarafında çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Sadece çalışarak oyunun ofansif tarafını düzeltmek çok kolay değil. Oyuncu kalitelerinin devreye girdiği bölümler var. İçimizden en doğru oyuncularla hücum opsiyonlarını değerlendirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Karaveli, takımla beraber olamayan 4 ofansif oyuncunun olduğunu, ayrıca sakatlıkları uzun süren futbolcuların da bulunduğunu vurgulayarak, eksiklerin dönmesiyle daha güçlü hücum eden bir takım haline geleceklerini dile getirdi.





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