Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'da!

Beşiktaş'ın eski Teknik Direktörü Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'da!
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01 Temmuz 2023 15:56
Beşiktaş'ın altyapı takımlarında uzun süre görev alan ve daha sonra Sergen Yalçın'ın ayrılışından sonra Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli'nin yeni adresi belli oldu. 

49 yaşındaki teknik adam, TFF 2. Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor ile sözleşme imzaladı. 

Önder Karaveli, son olarak TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da görev almıştı. 

Adana ekibini 8 karşılaşmada çalıştıran tecrübeli teknik adam, maç başına 1.25 puan ortalaması yakalamıştı. 

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