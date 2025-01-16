Öncü, yenilenen motoruyla dünya şampiyonluğu için yarışacak

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Deniz Öncü, yenilenen motoruyla podyumun zirvesinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.



Red Bull KTM Ajo pilotu Deniz Öncü, geçen sezon yarıştığı Moto2 Dünya Şampiyonası'nı 20. sırada tamamladı.



Yenilenen motoruyla hedef yükselten Deniz, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sezona hazırlanıyor.



Deniz, AA muhabirine, Moto2'de bu sene ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi.



Kenan Sofuoğlu Pisti'nde antrenmanlara başlayan Deniz, öncesinde Alanya'da milli motosikletçiler Can Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu ile koşu, bisiklet, fitness çalışması yaptıklarını anlattı.



Yeni motorla antrenmanlara Sakarya'da başladıklarına değinen Deniz, "Az kaldı, yaklaşık 1 ay sonra testlerim başlıyor. Burada Kenan ağabeyimle olabildiğince sıkı çalışıp kendimizi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.



"Çaylak sezonu olmasına rağmen podyuma çıkmam güzeldi"



Yeni motorunu geçen yılın sonunda test ettiğini belirten Deniz, değişen ve yeni gelen parçaların tam istediği gibi olduğunu söyledi.



Deniz, testlerle daha iyi hale getirmeyi planladığı motoruyla tüm sezon yarışmayı hedeflediğini anlatarak "Şimdilik iyi başladık. Umarım istediğimiz gibi devam edebiliriz. Kenan ağabeyim bu yolları kaç kez geçmiş bir insan. Tecrübe konusunda bizim kat kat üstümüzde. Onun sayesinde buralara gelebildik. Umarım, istediğimiz hedefleri bu sene başarabiliriz." diye konuştu.



Sezon sonunda podyuma çıkmak istediğini vurgulayan Deniz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Umarım dünya şampiyonluğu nasip olur bu sene. Olmazsa da zaten hedefim yarıştan yarışa. Baktığınız zaman sezon çok uzun, 22 yarış var. Her yarış elimden geleni yaparsam sezon sonunda yapabileceğimin en iyisini elde etmiş olurum. Umarım bu sene dünya şampiyonluğu nasip olur. Geçen sene sadece bir podyum vardı. Çaylak sezonu olmasına rağmen podyuma çıkmam da güzeldi. Bu sene umarım hep orada olurum. Sezona Tayland'da başlayacağız. Umarım güzel geçer."



