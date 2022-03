Öncü ve Sofuoğlu, Supersport 600'de piste çıkıyor!

Dünya Supersport Şampiyonası 600 cc'de mücadele edecek milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hazırlıklarını Sakarya'da sürdürüyor.



RedBull'un desteklediği milli motosikletçi Öncü, geçen sezon yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası 600 cc'de genel klasmanı 5'inci tamamladı.



Nisan ayında start alacak yeni sezona Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde hazırlanan Öncü, şampiyonluk hedefliyor.



Geçen sezon Dünya Supersport Şampiyonası 300 cc'de genel klasmanı 3'üncü tamamlayan Bahattin Sofuoğlu da bu yıl 600 cc'de yarışacağı sezon için çalışmalarına devam ediyor.



Farklı takımlarda yer alan Öncü ve Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası 600 cc'de Türkiye için gaza basacak.



Öncü: "İtalya'daki testlerde pist rekoru kırdık"



Can Öncü, yeni sezon hazırlıklarının yoğun tempoda devam ettiğini söyledi.



Geçen sezon biter bitmez Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Sakarya'da hazırlanmaya başladıklarını aktaran Öncü, şöyle devam etti:



"Bundan birkaç hafta önce İspanya'da test yapılmış, orada da çok iyi bir sonuç elde etmiştik. İtalya'daki testler de çok güzel geçti. Orada pist rekoru kırdık. İki hafta daha burada hazırlanacağız ve İspanya Aragon'daki ilk yarışımıza çıkacağız. Kendimizi hazır hissediyoruz. Bu süre içerisinde Kenan ağabeyle antrenman yapacağız. İlk yarıştan birincilikle dönmek istiyoruz."



Öncü, sezon hedeflerine değinerek, "Bu sezondan beklentim; şampiyon olmak. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Zaten geçen yıl sonunda da 4 yarışın ikisini podyumda bitirdim. Bu yılki testlerde bir veya ikinci oldum. Bundan dolayı kendimi gayet hazır hissediyorum. Sakarya'da antrenman yaparken güzel, eğlenceli günler geçiriyoruz. Bu da bizi motive ediyor." ifadelerini kullandı.



Bahattin Sofuoğlu'nun geçen yıl 300 cc'de yarıştığını, bu sezon aynı kategoride piste çıkacaklarını belirten Öncü, "Burada diğer arkadaşlarla motosiklete binmek çok eğlenceli oluyor. Böyle bir ortam dünyanın hiçbir yerinde yok çünkü Kenan ağabeyin verdiği imkanları hiç kimse sunamaz." dedi.



Sofuoğlu: "Önümüzde iki hafta kaldı"



Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, geride kalan sezon başında hedeflerini gerçekleştiremediklerini ancak daha sonra toparlandıklarını dile getirdi.



Kenan Sofuoğlu ile tekrar hedefler koyduklarını ve sezonu güzel kapattıklarını dile getiren Sofuoğlu, "Sezon sonu hedeflerimizi gerçekleştirdik. Daha sonra bir üst gruba geçmemiz nasip oldu. Yaklaşık 3-4 aydır çalışıyoruz bu sezon için. Birkaç hafta içinde yeni sezon açılacak. Bu nedenle hazırlıklarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.



Bahattin Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun antrenmanlarda kendilerine eşlik ettiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Yurt dışındaki testlerimizi güzel sonuçlarla bitirdik. Önümüzde iki hafta kaldı. Bu süre içinde beraber çalışıp, son dokunuşlarımızı yapıp, elimizden geldiğince sezona hazır başlamaya çalışacağız. 300 cc'den 600 cc'ye yükseldim ve mutluyum. Çünkü 600 cc yarışmak istediğim kategoriydi. Sezon içinde de motosikletime bir an önce alışmak istiyorum. Kendi hedeflerim var. Motosikletimi, takımımı ve kategorimi seviyorum. Sevdiğim işi bu sene daha da severek yapacağım. Elimizden geleni yapıp, hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız."





İLGİLİ VİDEO