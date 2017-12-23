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Önce Milosevic, sonra Boyko şimdi de o gidiyor

Beşiktaş'ta uzun süredir forma giyemeyen Veli Kavlak, ara transfer döneminde kiralık olarak bir başka takıma gitmeye karar verdi.

Önce Milosevic, sonra Boyko şimdi de o gidiyor
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23 Aralık 2017 12:36
Beşiktaş'ta uzun zamandır omuz sakatlığı yüzünden formadan uzak kalan Veli Kavlak geleceğiyle ilgili son kararı verdi.


Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımından ayrı kalan Veli Kavlak, sorununu atlattı. İstanbul'da bireysel olarak hazırlıklarını sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde kiralık olarak bir başka takıma gitmeye karar verdi.

Kara Kartal'la 2019 yılına kadar kontratı bulunan Avusturyalı oyuncu, yarım dönemde kendisini kanıtlayıp sonra dönmek istiyor.

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