Önce karantinadan kaçtı, sonra ayağını kırdı

Haftalar önce karantinadan kaçarak sevgilisi Sofija Milosevic'in doğum günü için Sırbistan'a giden Sırp futbolcu Luka Jovic, yaptığı bu davranışla büyük tepki toplamıştı.









22 yaşındaki oyuncu bu kez evde ayağını kırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Jovic'in sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.Büyük umutlarla transfer edilen forvet oyuncusu, bu sezon çıktığı 24 maçta sadece 2 gol atmayı başardı.Öte yandan Real Madrid, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.