Önce aile hasreti bitti, sonra gol...

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, ailesini yanına aldırdıktan kısa süre sonra gol hasretine de son verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Önce aile hasreti bitti, sonra gol...
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05 Ekim 2021 11:44
13 maçtır suskun olan Mustafa Muhammed, gol hasretine Rize deplasmanında dubleyle son verdi.

Mısırlı oyuncu gollerin yanı sıra takım savunmasına katkısı ile de geçer not aldı.

Son dönemde özel hayatıyla ilgili sürekli olumsuz haberler çıkan Mustafa Muhammed'in bir süre önce eşini ve yeni doğan çocuğunu İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. Hatta annesi de Muhammed'in yanına geldi. Özel hayatına oldukça dikkat eden 24 yaşındaki oyuncu, beklenen patlamayı Rize'de yaptı.

SON KARAR TARİHİ: 31 ARALIK

Galatasaray yönetimi, 31 Aralık'a kadar Zamalek'e Muhammed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonuyla ilgili geri dönüş yapmak zorunda.

Muhammed'in geleceği konusunda Fatih Terim henüz karar vermiş değil... 

 

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