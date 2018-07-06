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Önce 8 numara, sonra forvet

Galatasaray, Rodirgues'in takımda kalacağının anlaşılmasının ardından Trezeguet transferini durdurup 8 numara ve forvete öncelik verme kararı aldı.

Kaynak: Milliyet
Önce 8 numara, sonra forvet
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06 Temmuz 2018 06:01
Galatasaray'ın Trezeguet transferinde frene basmasının nedeni belli oldu. Buna göre Teknik Direktör Fatih Terim, Rodrigues'in takımda kalacağının anlaşılmasından sonra kanat takviyesi yerine 8 numara ve forvete öncelik verilmesini istedi.

Bu çerçevede transfer operasyonunu yöneten 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Badou Ndiaye ve Ahmed Musa için girişimlerini hızlandırdı. Albayrak diğer taraftan da Denayer için temaslarına devam ediyor.

Cim-Bom satılacak futbolcudan gelecek bonservise göre son hamle olarak Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'in serbest kalma bedelini yatırıp kadrosuna katacak.



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