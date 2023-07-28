Onana galibiyetle siftah yaptı!

Beşiktaş'ın yeni transferini Jean Onana, Tirana karşısında oyuna sonradan girerek ilk kez siyah-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Onana galibiyetle siftah yaptı!
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28 Temmuz 2023 11:08
Beşiktaş'ın açıklanan üç transferinden biri Jean Onana, Siyah-Beyazlı formayla ilk resmi maçına çıktı.

Lens'ten 4.04 milyon Euro bedelle kadroya katılan 23 yaşındaki ön libero karşılaşmaya kulübede başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş 63. dakikada Salih Uçan'ı oyundan aldı ve Kamerunlu futbolcuyu sahaya sürdü.

İlk kez Vodafone Park'a çıkan Onana galibiyetle siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı.

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