Onana galibiyetle siftah yaptı!

Beşiktaş'ın açıklanan üç transferinden biri Jean Onana, Siyah-Beyazlı formayla ilk resmi maçına çıktı.
Lens'ten 4.04 milyon Euro bedelle kadroya katılan 23 yaşındaki ön libero karşılaşmaya kulübede başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş 63. dakikada Salih Uçan'ı oyundan aldı ve Kamerunlu futbolcuyu sahaya sürdü.
İlk kez Vodafone Park'a çıkan Onana galibiyetle siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Lens'ten 4.04 milyon Euro bedelle kadroya katılan 23 yaşındaki ön libero karşılaşmaya kulübede başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş 63. dakikada Salih Uçan'ı oyundan aldı ve Kamerunlu futbolcuyu sahaya sürdü.
İlk kez Vodafone Park'a çıkan Onana galibiyetle siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı.