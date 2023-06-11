Onana: "Bunu atlatmak zor olacak"

Andre Onana, Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'e kaybettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Onana: 'Bunu atlatmak zor olacak'
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11 Haziran 2023 02:26
Son güncelleme 11 Haziran 2023 02:28
Inter'in file bekçisi Andre Onana, Manchester City karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Kamerunlu kaleci maç sonu yaptığı açıklamada, "Harika bir maç çıkardı. Çok net pozisyonlarımız da vardı ama şanssızdık. Bu seviyede gol atamazsanız kaybedersiniz. Takımımın performansından memnunum. Bu takım, bu seviyelerde yeniden oynayacak" açıklamasını yaptı.

Onana sözlerini bitirken ise, "Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Hayal kırıklığını aşmak zor olacak" açıklamalarını yaptı.

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