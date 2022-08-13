Ömür: 'Erce 'bu kadar güzel gol mü olur' dedi'

Trabzonspor'un Hatayspor karşısındaki galibiyet golünü atan Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Abdülkadir attığı golle gelen galibiyetle çok mutlu olduğunu belirterek, "Erce Ağabey geçen sene bizimle beraberdi. Çok büyük bir karakter. Zor bir maçtı. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarı daha istekli olduk ve kazandık. Erce, bizdeyken hep bana şut çek diyordu. Maçtan sonra 'Bu kadar güzel gol olur mu ya' dedi. Hem gol attığım hem de galibiyet için çok mutluyum." sözlerini kullandı.



Attığı golde pası aldığı Eren Elmalı'ya ayakkabı sözü olduğunu söyleyen Ömür, "Eren'e bir ayakkabı sözüm var. Bu hafta içi ona bir ayakkabı alacağım." diyerek açıklamalarını tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ