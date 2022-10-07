Omri Altman: 'Bizim sahamızda farklı olacak'

AEK Larnaca'da Omri Altman, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.



Altman, "Elimizden geleni yaptık, herkes yüzde yüzünü verdi ancak bu gece için yeterli değildi. Gelecek hafta bizim sahamızda farklı olacak" dedi.



28 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Hedefimiz gruptan çıkmak, bunun için mücadele ediyoruz. Gelecek hafta topa sahip olacağız, maçı kontrol edeceğiz ve atmosfer farklı olacak" diye konuştu.





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