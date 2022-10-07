Omri Altman: "Bizim sahamızda farklı olacak"

AEK Larnaca'da forma giyen Omri Altman, Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Omri Altman: 'Bizim sahamızda farklı olacak'
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07 Ekim 2022 02:23
AEK Larnaca'da Omri Altman, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

Altman, "Elimizden geleni yaptık, herkes yüzde yüzünü verdi ancak bu gece için yeterli değildi. Gelecek hafta bizim sahamızda farklı olacak" dedi.

28 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Hedefimiz gruptan çıkmak, bunun için mücadele ediyoruz. Gelecek hafta topa sahip olacağız, maçı kontrol edeceğiz ve atmosfer farklı olacak" diye konuştu.

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