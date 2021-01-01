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Ömer Yurtseven, Miami Heat'ten kontratı kaptı!

NBA Yaz Ligi'nde Miami Heat forması giyen temsilcimiz Ömer Yurtseven'e, Heat tarafından iki yıllık kontrat verildiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA Yaz Ligi'nde Miami Heat forması giyen temsilcimiz Ömer Yurtseven'e, Heat tarafından iki yıllık kontrat verildiği bildirildi.

Yurtseven, bu yılki ilk iki Yaz Ligi maçında 26.0 sayı ve 13.5 ribaund ortalamalar tutturarak başarılı bir performans göstermişti.

ESPN'den Bobby Marks, Miami ekibinin Yurtseven'le anlaştığını şu ifadelerle duyurdu:

"Miami Heat ve Ömer Yurtseven, Yurtseven'in menajeri Keith Glass'ın oğlu Luke Glass'a göre iki yıllık anlaşmaya vardılar. Yurtseven az liginde oynadığı iki maçta 26 sayı ve 13.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu."

Yurtseven geçtiğimiz sezon G League'de Oklahoma City Blue forması giymiş ve 14 maçta 21.1 dakika ortalamayla sahada kalarak 15.2 sayı, 9.3 ribaund ve 1.5 asist istatistiklerine ulaşmıştı.


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