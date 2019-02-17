Ömer Üründül: 'Skrtel'e iki kez kırmızı kart verilmeli'

Fenerbahçe - Konyaspor maçında Jahovic'e direkt kırmızı kart verilip, Skrtel'e kart verilmemesi spor kamuoyunun da tepkisini çekti.Hakem Fırat Aydınus'un kararlarını yorumlayan Sabah Gazetesi yazar Ömer Üründül, Skrtel'e iki kez kırmızı kart çıkartılması gerektiğini ifade etti.Hakemlerin VAR protokolünü bilmediğini ifade eden Üründül, "Hep vurguladım, 'VAR' uygulamasında Avrupa liglerinde kesinlikle hakemin takdir haklarının içindeki gri pozisyonlarda verdikleri kararlara müdahale edilmiyor. Jahovic'in hareketi kesinlikle kırmızı kart değildi. Fırat Aydınus'a pozisyonYazıklar olsun...."