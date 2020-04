Ömer Üründül: 'Seyircisiz bir yıl sürebilir'

Sabah Gazetesi yazarlarından Ömer Üründül, Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı ve gündeme dair değerlendirmeler yaptı. İşte açıklamalar..."Şu anda dünyadaki duruma baktığımız zaman erken tahmin yürütmek doğru olmaz. Bizim için de durum aynı. Öncelikle kendi ülkemize bakalım... Beklentimiz mümkün olan en kısa sürede vaka sayısında piki yakalayıp inişe geçmesi. Ondan sonra önümüzü daha sağlıklı görebiliriz. Kısacası spor müsabakaları için 'Başlar mı, başlamaz mı?' sorusuna yanıt vermek için bugünkü tarihi erken görüyorum. Bu nedenle ligin Antalya'da oynanması yönünde de bir yorum yapmamız doğru olmaz. Yalnız çok net bir şey varsa başlasa bile seyircili olması hiçbir ülkede mümkün değil biz dahil."Zaten dünya küçülmeye gidecek mecburen, buna kulüpler de dahil. Bu sorun ortadan kalktığı zaman tüm dünyada senelerdir görülmeyen bir ekonomik kriz meydana gelecek ve bunun etkileri uzun yıllar sürecek. Bu durumda doğal olarak dünyanın en büyük kulüpleri de artık eski günlerindeki rahat harcamaları unutacak. Zaten böyle bir imkânları da kalmayacak. Hele hele, bir sene seyircisiz oynamak gerekirse tabii ki her şey daha da zorlaşacak."Ben tek çocuğum, kardeşim yok. Rahmetli annem de çok evhamlı ve baskıcı bir insandı. O zamanlar telefon yok, televizyon yok... Onun için kendi ev yaşantımda sıkılmamaya alıştım. Hep iyi düşünmeye çalışırım. Hayal dünyam geniştir. Spora çok düşkünüm. Eşimle beraber ev içinde bir saatlik bir yürüyüş yapıyoruz her gün. Ondan sonra egzersize geçiyoruz. Yemeye çok dikkat ediyoruz. Ben normal hayat akışımda da her gün spor yapan biriyim. Evde kaldığım sürece kilo almamak için yediklerime çok dikkat ediyorum. Bu dönemde 1.5 kilo bile verdim. Ayrıca A Spor ve TRT'den bol bol kendi yorumladığım eski maçları seyrediyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor"Bundan sonraki süreçte kulüp başkanlığı, tam anlamıyla bir şirket yönetmeye benzeyecek. İster tek başına şirket sahibi olun, ister kulüp yönetin birinci yapacağınız iş, üst düzeyde kemer sıkma. Bunun için de futbolculara boşa para harcamak yerine bütün çalışanların ödemelerini zamanında yapmak zorundasınız. Kimseyi işten çıkarmayacaksınız ve hiçbir çalışana 'Bu ay para ödeyemem' demeyeceksiniz. Bunları tabii ki maaşlı çalışanlar, emekçiler için söylüyorum. Ayrıca mutlaka büyük rakamlara anlaştığınız futbolculara indirim yapacaksınız"