Ömer Üründül: "Önder Karaveli ile sezon bitirilmeli"

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde üst üste 8 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamazken tüm camia kendisini buhranın içerisinde bulmuştu. Görevi U19 takımının teknik direktörü Önder Karaveli'nin devralmasının ardından, kriz kısa sürede aşıldı..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ömer Üründül: 'Önder Karaveli ile sezon bitirilmeli'
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25 Aralık 2021 13:06
Önder Karaveli yönetiminde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan siyah-beyazlı takımın ortaya koyduğu futbol ve mücadele, tribün-takım barışını yeniden getirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcının 15 gün içerisinde yaptığı etki gözle görülür şekilde ortaya çıktı.

BİR YORUM:ÖMER ÜRÜNDÜL

"Önder Karaveli ile sezonu bitirin"

"Beşiktaş'ın zirve ile arasında büyük bir fark var ve artık iddiası kalmadı. Böyle bir tablo içinde oyuncuların saygı duyduğu ve sevdikleri belli olan Önder Karaveli ile sezona devam edilmesi en doğru karar olur. Karaveli; efendiliğiyle, kenardaki duruşu ve yaptığı hamlelerle şu ana kadar geçer not aldı. Bu işler aceleyle olmaz. Yönetimin takımın başına birini getirmek için uygun olmayan bir isimle anlaşması büyük bir yanlış olur. Son olarak Beşiktaş için adı geçen Pinheiro'nun başarı garantisi var mıydı? Bu nedenle de Karaveli ile sezonun bitirilmesinin ve gelecek sezon için yeni bir hoca bakılmasının çok daha doğru bir tercih olacağı görüşündeyim."


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