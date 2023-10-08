Ömer Üründül: "Okan Buruk'a tebrikler"

Ömer Üründül, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçı değerlendirdi ve Okan Buruk'u Kerem Aktürkoğlu tercihi nedeniyle tebrik etti. İşte Ömer Üründül'ün o yorumu...

Haber; Sporx.com
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Ömer Üründül: 'Okan Buruk'a tebrikler'
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08 Ekim 2023 11:03
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ömer Üründül, karşılaşmayı Sabah'ta değerlendirdi ve Okan Buruk'u kutladı.

Ömer Üründül'ün yorumu şu şekilde:

"Okan Buruk elindeki önemli isimlere kondisyon kazandırmaya çalışıyor. Bunların içinde en hazır olmayan Ndombele önemli bir orta saha ama daha zamana ihtiyacı olduğu kesin. Ben Okan Buruk'u bir konuda kutlamak istiyorum. Yaratıcı teknik adamları severim. Kerem Aktürkoğlu'nu bugüne kadar kimse forvet arkası düşünmemişti. Milli oyuncunun performansı son derece başarılıydı."



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