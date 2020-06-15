Süper Lig'de 27. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Rizespor oldu. Rize deplasmanından altın değerinde bir üç puan bırakan Galatasaray'da aynı zamanda Fernando Muslera ve Florin Andone de sakatlıkları sebebiyle sezonu kapattı. Galatasaray'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ryan Donk ve kırmızı kart gören Adem Büyük de gelecek hafta forma giyemeyecek. Rizespor'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Skoda ve 53. dakikada Tunay Torun kaydetti. Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray 50 puanda kaldı ve Trabzonspor ile Başakşehir'in 6 puan gerisine düştü.
Sabah gazetesi yazarlarından Ömer Üründül, Rizespor'a 2- 0 kaybedilen ve Fernando Muslera'nın sakatlandığı maç sonrası Galatasaray'ın şampiyonluk şansının çok az olduğunu söyledi. Ömer Üründül, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"MUSLERA, ANDONE, 3 PUAN"
Galatasaray için dün çok talihsiz bir geceydi. Önce takımın temel direği Muslera'nın ayağı kırıldı. Yine Andone de çok ağır bir sakatlıkla karşı karşıya. Bir de bunların üstüne kaybedilen 3 puan... G.Saray maça durgun başladı. Aksine kümede kalma mücadelesi veren Rizespor hırslı, tempolu ve ataktı. Muslera yine çok önemli bir kurtarış yaparken talihsizce sakatlandı. G.Saraylı futbolcular, kötü başlangıca bir de Muslera'nın üzüntüsü eklenince oyundan iyice düştüler. Bunun sonucunda da bir penaltıyla Rizespor kritik anda skor avantajı yakaladı. G.Saray nihayet devrenin son 10 dakikasında kendisine geldi ve oyunu karşı alana yıktı.
"MUSLERA'SIZ ŞAMPİYONLUK ŞANSI ÇOK AZ"
İkinci yarıdaki görüntü adeta tek kaleydi. G.Saray arka arkaya hücum girişimlerinde bulunuyordu. Aslında maçın kırılma anı bir dakika içinde oldu. Önce Rizespor farkı ikiye çıkardı. Bundan 30 saniye sonra da Onyekuru'nun net pozisyonunda kaleci Tarık'tan mucizevi bir kurtarış geldi. İki farklı skor dezavantajına düşen G.Saray yüklendikçe yüklendi ama tempo düşüktü. Bunun yanında da takımın önemli hücum silahlarından Feghouli ve Onyekuru çok düşük performans sergilerken Falcao'nun ayakta duracak hali dahi yoktu. Sonuçta G.Saray ağır bir yarayla Rize'den dönmüş oluyor. Belki açılan puan farkı kapanabilir ama Muslera'sız G.Saray'ın artık şampiyonluk şansı çok az. Düşme hattındaki Rizespor çok önemli, belki kendisinin de ummadığı bir 3 puan kazandı. Ama bu maçtan ders çıkarmaları lazım. 50 metrelik genişliği değerlendirecek kontrataklar yapamayışları üzerinde durulmalı.
Sabah gazetesi yazarlarından Ömer Üründül, Rizespor'a 2- 0 kaybedilen ve Fernando Muslera'nın sakatlandığı maç sonrası Galatasaray'ın şampiyonluk şansının çok az olduğunu söyledi. Ömer Üründül, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"MUSLERA, ANDONE, 3 PUAN"
Galatasaray için dün çok talihsiz bir geceydi. Önce takımın temel direği Muslera'nın ayağı kırıldı. Yine Andone de çok ağır bir sakatlıkla karşı karşıya. Bir de bunların üstüne kaybedilen 3 puan... G.Saray maça durgun başladı. Aksine kümede kalma mücadelesi veren Rizespor hırslı, tempolu ve ataktı. Muslera yine çok önemli bir kurtarış yaparken talihsizce sakatlandı. G.Saraylı futbolcular, kötü başlangıca bir de Muslera'nın üzüntüsü eklenince oyundan iyice düştüler. Bunun sonucunda da bir penaltıyla Rizespor kritik anda skor avantajı yakaladı. G.Saray nihayet devrenin son 10 dakikasında kendisine geldi ve oyunu karşı alana yıktı.
"MUSLERA'SIZ ŞAMPİYONLUK ŞANSI ÇOK AZ"
İkinci yarıdaki görüntü adeta tek kaleydi. G.Saray arka arkaya hücum girişimlerinde bulunuyordu. Aslında maçın kırılma anı bir dakika içinde oldu. Önce Rizespor farkı ikiye çıkardı. Bundan 30 saniye sonra da Onyekuru'nun net pozisyonunda kaleci Tarık'tan mucizevi bir kurtarış geldi. İki farklı skor dezavantajına düşen G.Saray yüklendikçe yüklendi ama tempo düşüktü. Bunun yanında da takımın önemli hücum silahlarından Feghouli ve Onyekuru çok düşük performans sergilerken Falcao'nun ayakta duracak hali dahi yoktu. Sonuçta G.Saray ağır bir yarayla Rize'den dönmüş oluyor. Belki açılan puan farkı kapanabilir ama Muslera'sız G.Saray'ın artık şampiyonluk şansı çok az. Düşme hattındaki Rizespor çok önemli, belki kendisinin de ummadığı bir 3 puan kazandı. Ama bu maçtan ders çıkarmaları lazım. 50 metrelik genişliği değerlendirecek kontrataklar yapamayışları üzerinde durulmalı.