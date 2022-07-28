Ömer Üründül: 'Jesus, büyük hata yaptı'

Sabah Gazetesi spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının ardından köşesinde değerlendirmelerde bulundu.



Üründül, yazısında, "Fenerbahçe ilk yarım saat oyunu tamamen karşı alana yıktı. Futbolcular hırslıydı, önde etkili baskı yapıyorlardı. Ancak üçüncü bölgede üretkenlik için gereken aksiyon çok yetersizdi. Valencia, Joshua King birbirlerini tanımadıklarından aralarında olumlu bağlantıyı kuramıyorlardı. Rakip kenarları yardımlaşmalı, iyi kapattığından kanatlar işlemiyordu. Devrenin son 15 dakikasında Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin baskısını kırdı. İkinci yarı yine Fenerbahçe atak başladı ama 4 dakika içinde her şey ters yüz oldu. Önce İsmail ikinci sarıdan kırmızı gördü, bana göre hakemin kararı çok ağırdı. Yoruma açık olmaması lazım. Kırmızıdan kısa süre sonra da Dinamo Kiev skor avantajı yakalayınca işler çıkmaza girdi.



Fenerbahçe yine oyunu bırakmıyordu, baskıyı sürekli arttırıyordu. Bu sefer Valencia kazanılan penaltıyı kaçırınca moraller de çöktü. Ama futbol bu, belli olmuyor rakibin başarılı kalecisi önemli bir zamanlama hatası yapınca Szalai son dakikada skoru eşitledi. Ancak uzatma çok riskliydi. Bir kişi eksiksin, yorulmuşsun değişiklerle düzen iyice arızaya uğramış, orta sahanın yükü bir tek Crespo'ya kalmış. Uzatmanın tümünde sürekli gol arayan Dinamo Kiev en sonunda aradığını buldu ve turu geçti. Tabii ki Lucescu'yu ve talebelerini zoru başardıkları için kutlamak lazım.



Gelelim Jorge Jesus'a; dün gece çok kötü bir teknik direktörlük sınavı verdi. Fizik gücü çok yetersiz İrfan Can ile ilk yarıyı takıma bir kişi eksik oynattı. Takımın en güçlü ve etkili prescisi genç İsmail, ama sarı kartı olduğundan bence devrede Crespo'yla değiştirmeliydi. Lincoln yerine de takımı tanıyan Zajc'ı almalıydı ki bunlar çok ciddi hatalar." ifadelerini kullandı.





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