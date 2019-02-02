Ömer Üründül: 'Bu tabloda Beşiktaş'ın şansı çok düşük!'

Spor yazarı Ömer Üründül, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını, transferleri ve siyah - beyazlı ekibin durumunu yorumladı.
"LJAJIC VE KAGAWA BİRLİKTE OYNAR"
Beşiktaş'ın yeni transferlerinin birlikte oynayabileceklerini söyleyen Üründül, "Kagawa, yakından tanıdığımız kalite bir oyuncu. Ancak bu sezon Bundesliga da çok az süre aldı. Bu da şu demektir: Ciddi bir maç eksiği var. Kagawa ile Ljajic''in yapıları aynı görev yerinde uyuşuyor. Forvet arkası ve orta saha. Şenol Güneş, ikisini de birlikte oynattığında bir tanesini sol önde görevlendirebilir. Ama Beşiktaş için en kritik nokta kanat forvettir. Lens'in devamlılığı yok ve fizik açıdan yeterli değil. Babel de gittiğine göre Quaresma mutlaka takımda tutulması gerekiyor. Tabii Beşiktaş için en ciddi handikap puan tablosundaki durumu. Lider Başakşehir ile arasında 11 puan fark var. Önemli transferlerle eksik yönlerini doğru tercihlerle gideren Galatasaray ile de 5 puan. Bu tablo da şampiyonluk şansı çok düşük. Bakalım bundan sonraki kalan 15 maçta Şenol Güneş nasıl bir kadro kurgusu oluşturacak. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Quaresma da devam edecek mi?" diye konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"LJAJIC VE KAGAWA BİRLİKTE OYNAR"
Beşiktaş'ın yeni transferlerinin birlikte oynayabileceklerini söyleyen Üründül, "Kagawa, yakından tanıdığımız kalite bir oyuncu. Ancak bu sezon Bundesliga da çok az süre aldı. Bu da şu demektir: Ciddi bir maç eksiği var. Kagawa ile Ljajic''in yapıları aynı görev yerinde uyuşuyor. Forvet arkası ve orta saha. Şenol Güneş, ikisini de birlikte oynattığında bir tanesini sol önde görevlendirebilir. Ama Beşiktaş için en kritik nokta kanat forvettir. Lens'in devamlılığı yok ve fizik açıdan yeterli değil. Babel de gittiğine göre Quaresma mutlaka takımda tutulması gerekiyor. Tabii Beşiktaş için en ciddi handikap puan tablosundaki durumu. Lider Başakşehir ile arasında 11 puan fark var. Önemli transferlerle eksik yönlerini doğru tercihlerle gideren Galatasaray ile de 5 puan. Bu tablo da şampiyonluk şansı çok düşük. Bakalım bundan sonraki kalan 15 maçta Şenol Güneş nasıl bir kadro kurgusu oluşturacak. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Quaresma da devam edecek mi?" diye konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın