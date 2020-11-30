Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 4-3'lük skorla kazandı.



JOSEF DE SOUZA:



Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'yle yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş'a transfer olan Josef de Souza, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez dün akşam forma giydi. 2015-18 sezonları arasında görev yaptığı Fenerbahçe'den 2 yıl önce 12 milyon Euro'ya Al Ahli'ye giden Brezilyalı ön libero, Süper Lig'e bu kez Kara Kartal için dönmüştü.



İlk 11'de başladığı derbide 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, özellikle orta alanda ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekti. Necip Uysal'ın 53. dakikada attığı golün asistini de yapan isim olan Sambacı, 90 dakika boyunca sert ve mücadeleci oyunuyla teknik ekibin beğenisini kazandı. Sarı-Lacivertliler karşısında elde edilen zaferin gizli kahramanları arasında yer alan başarılı futbolcuya sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar da büyük destek verdi.



ÖMER ÜRÜNDÜL'ÜN YORUMLARI



Sabah Gazetesi yazarlarından Ömer Üründül, "Analiz yapmamış" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı;



F.Bahçe maça daha ilk dakikada pozisyonla başladı, Perotti değerlendiremedi. Kısa süre sonra Aboubakar'ın mükemmel golüyle yenik duruma düştüler. Sonra Beşiktaş skorla birlikte oyun üstünlüğünü de ele aldı. İkinci golü de buldular. Atiba, Mensah, De Souza'nın alışılmış etkili presleri ve devamlılıkları Sosa ve Gustavo ikilisini tesirsiz hale getirdi



Tisserand ile Lemos ise Aboubakar ve Larin karşısında adeta refakatçi gibilerdi. Oyundan tamamen düşen F.Bahçe için işler hiç iç açıcı görülmüyordu. Ama ilk yarı sonlarında sürpriz bir korner golüyle farkı bire indirmek ve ikinci yarı başında da Beşiktaş'ın 10 kişi kalması bir anda her şeyi ters yüz edebilirdi. Ama Fenerbahçe o kadar kötü oynuyor, saha içi organizasyonu o kadar sıkıntılı ki, rakip 10 kişi kandıktan sonra bile rakipten iki gol yiyerek derbide çok önemli 3 puanı kaybettiler. Beşiktaş baştan sona disiplinli, planlı programlıydı. Aboubakar iki güzel gol attı tabii ki, neticeye tesir etti. Herkesin eleştirdiği Necip, her zamanki gibi hırsı ve performansıyla takımın enerji deposuydu. Beşiktaş adına belki sahada görülmeyen bir kahraman vardı, o da De Souza idi..



Erol Bulut, Beşiktaş'ı hiç analiz edememiş. Rakibin presçi üç orta sahasına karşı Gustavo'nun yanına Sosa kesinlikle olmaz. Ozan'dan da 10 numara olmaz. Ancak fizik olarak hazır olmayana Perotti'yi de ilk 11 koymayıp, hamle oyuncusu olarak kullanması gerekiyordu. Rakibe karşı plansız, programsız hazırlanmak ve ilk 11'deki tercihlerindeki yanlışlar bu sonucu doğurdu.



Genç bir hakemin ilk defa derbiye atanması başta Sergen Yalçın olmak üzere iki hocanın ve futbolcuların peşin hükümlü davranmasına sebep oldu. Hakemi sürekli baskı altına almak istediler. Hakem, birkaç hata yaptı ama sahada çok cesur durdu. Bu kadar güzel, heyecanlı ve tempolu maç seyretmenin 1 numaralı ismi Tugay Kaan Numanoğlu'dur.



