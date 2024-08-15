Ömer Korkmaz: "Puan puana bir maça çıkacağız"

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ömer Korkmaz: 'Puan puana bir maça çıkacağız'
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15 Ağustos 2024 11:37
Konyaspor Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray ile oynanacak kritik maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezonki maçın yüksek baskı altında oynandığını hatırlatan Korkmaz, bu sezonun karşılaşmasında daha rahat bir atmosfere sahip olacaklarını belirtti.

Ömer Korkmaz, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya karşı sergilenen performansın Galatasaray gibi güçlü bir rakibe karşı yetersiz olacağını ifade etti. "Her maçın taktiği ve stratejisi farklı" diyen Korkmaz, takımın Galatasaray'a karşı daha farklı bir oyun anlayışı ile sahada olacağını söyledi.

Korkmaz ayrıca, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, "Taraftarımızın coşkusu ile sahada puan için savaşacağız ve Galatasaray ile puan puana bir maça çıkacağız" diye ekledi. [Hakimiyet]

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