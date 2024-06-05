Ömer Güleryüz: ''Türkiye kupanın talibi değil, sahibidir''

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Şampiyonası C Grubu'nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek finale yükseldi.



İrlanda maçının ardından teknik direktö İsmail Temiz ve galibiyetin mimarlarından golcü oyuncu Ömer Güleryüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İsmail Temiz, takımın durumunun iyi olduğunu söyledi.



Gazetecilere yaptığı açıklamada Almanya karşısında başarılı olmak istediklerini vurgulayan Temiz, "Hangi takım olursa olsun fark etmez. Biz büyük bir takım ve büyük bir milletiz. Kupaya odaklandık. Şampiyon döneceğiz." dedi.



Gol krallığında öne geçen Güleryüz ise, "Farklı galibiyetlerle yolumuza devam ediyoruz. Grup lideri olarak çeyrek finale çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Çeyrek finaldeki rakibimizi de merakla bekliyoruz. Bundan sonra etap etap ilerleyeceğiz. Hataya da yer yok. En az yapabileceğimiz hatayı yapıp finale kadar ilerlemek istiyoruz inşallah" diye konuştu.



Türkiye'nin olduğu her yerde her zaman Türkiye'nin favori olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki oyuncu, "Türkiye kupanın talibi değil, her zaman sahibidir. Taraftarımız ilk günden beri müthiş bir atmosfer sergiliyor bizlere. Bizleri mutlu ediyor, gurur veriyor, enerji veriyor. Böyle devam etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.



GOL KRALI ÖMER, A MİLLİ TAKIMA BAŞARILAR DİLEDİ



Grupta oynanan maçlarda 11 gole ulaşan ve zirveye oturan başarılı oyuncu, "Gol krallığında da bir farkla gerideydim. Bugün attığım gollerle rakibimi geride bıraktım. İnşallah bu şekilde devam ederim" ifadelerini kullandı. A Milli Takım'a başarılar dileyen Güleryüz, "İnşallah en güzel yerlere, hak ettikleri yerlere gelirler" diyerek sözlerini noktaladı.





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