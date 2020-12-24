Ömer Faruk'a Bundesliga'dan ezeli rakipler talip oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz için Bundesliga iddiası ortaya çıktı. Ömer Faruk için dünya devi Barcelona'nın ilgisi de sürüyor.



Sol ayağıyla sahada yaptıklarıyla dünya kulüplerinin ilgisini çeken 17 yaşındaki oyuncu, U21 Milli Takımı'yla çıktığı maçlarda da ilgi odağı oldu.



TRANSFERDE RUHR DERBİSİ



Barcelona'nın genç oyuncunun transferiyle ilgilendiği bilinirken, Bundesliga'dan da iki aday çıktı.



Borussia Dortmund ve Schalke, on numara oyuncusu için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.



Bu sezon Fenerbahçe ile 3 resmi maça çıkan Ömer Faruk Beyaz da Bundesliga'ya gitmek istiyor.



