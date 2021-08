Ömer Faruk Yurtseven, NBA'de karşısına çıkacak her türlü teste hazır

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat'in formasını giyen Ömer Faruk Yurtseven, çalıştığı sürece rotasyona ve ilk 5'e girebileceğine inandığını, her türlü sınava da hazır olduğunu söyledi.



Fenerbahçe'den ayrılıp 2016'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nin yolunu tutan Ömer, North Carolina State Wolfpack ve Georgetown Hoyas takımlarında oynadı. 2020'de katıldığı NBA draft'ında seçilmeyen milli basketbolcu, geçen sezonu NBA Gelişim Ligi takımlarından Oklahoma City Blue'da geçirdi.



2021 NBA Yaz Ligi'nin Sacramento ayağında çıktığı 2 karşılaşmada 26 sayı, 13,5 ribaunt, 2 blok, Las Vegas ayağındaki 3 maçta ise 20 sayı, 9,7 ribaunt, 2,7 blok ortalamalarıyla oynayan Ömer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabilen Ömer, 6 Ağustos'ta Miami Heat ile imzaladığı ancak detayları resmi olarak açıklanmayan sözleşmeye ilişkin "İki senelik. Para konusunda konuşmayı sevmiyorum ama... İlk yılı garanti." dedi.



23 yaşındaki milli basketbolcu, NBA Yaz Ligi'ndeki performansı konusunda "Kolejden bu seviyeye geçince oyunun ne kadar farklı olduğunu hissettim. Bu, NBA hazırlık sürecinin bir parçası. Drafta girdiğim 2020'de de yaz liginde oynamak isterdim ki herkese neler yapabileceğimi gösterebileyim. Bu seneye nasip oldu. Hazırdım, elimden geleni yapınca da devamı geldi." ifadelerini kullandı.



- "Her türlü teste hazırım"



Ömer, performansının sezon başladıktan sonra istediği süreleri almasına yeterli olup olmayacağı sorusuna, "Tek bildiğim şey, çalışanları ödüllendiren Miami Heat kültürü içindeyim. Buna çok güveniyorum. Erik Spoelstra, video odasından (video koordinatörü) başlayıp başantrenörlüğe kadar kazıya kazıya yükselmiş biri. O yüzden elimden geleni yaptığım ve çalıştığım sürece rotasyona, ilk 5'e girebileceğimi düşünüyorum. Her türlü teste hazırım. Sezona 1,5 ay kaldı. O dönemi verimli geçirip, yaz ligine başladığım gibi normal sezona da yüzde 100'le başlamak istiyorum." yanıtını verdi.



Örnek aldığı pivotlar ve lig tarihinin unutulmaz uzunlarının modern basketboldaki yeri sorulan Ömer, şunları söyledi:



"İdollerim arasında Shaquille O'Neal, Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Hakeem Olajuwon var. Georgetown Üniversitesinde antrenörlüğümü yapan Patrick Ewing var. Türkiye'den de bana abilik yapmış, yol gösteren ve desteğini esirgemeyen Mehmet Okur var. Nowitzki ve Olajuwon çağının ilerisinde oyunculardı. Shaq'ın da fiziksel dominantlığından ötürü oynayamayacağı çağ yoktu. Saydığım isimlerin hepsinin oyunundan bir parça alıp bir araya koymak... Bence modern uzun o zaten."



Türk basketbolseverlerden destek isteyen Ömer, "Hedeflerimiz büyük ama Türk taraftarların desteği olmadan aşılamayacak şeyler var. Onların desteğini bekliyorum. Türkiye'yi Miami'de temsil edeceğim. Miami Heat'te oynayan ilk Türk basketbolcu benim. Hakkını vereceğim. İmzaladığım bu kontrat, sondan daha çok bir başlangıç benim için. Devamı da gelecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.