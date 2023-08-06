Ömer Faruk Yurtseven, Milli Takım tarihine geçti!

Milli basketbolcumuz Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelede tüm gözleri üzerine çekti. Heyecan dolu maçta, Yurtseven sahada üstün bir performans sergileyerek 20 ribaund alarak tarihi bir başarıya imza attı.



Yurtseven, 20 ribaund ile Mirsad Türkcan ve Ömer Aşık'ın başardığı bu önemli başarıya ulaşarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.



12 Dev Adam tarihinde bir maçta en fazla ribaund alan oyuncular:



2002 Mirsad Türkcan - Rusya (20 Ribaund)



2014 Ömer Aşık - Ukrayna (20 Ribaund)



2023 Ömer Faruk Yurtseven - İtalya (20 Ribaund)



Ömer Faruk Yurtseven'in İtalya maçındaki performansı kendisinden uzun zamandır beklenen performası vermesi açısından basketbolseverleri heyecanlandırdı.



Bu sene NBA'de Utah Jazz'la daha çok fazla forma şansı bulması beklenen Ömer'in Milli takımda olimpiyat elemelerindeki performansı hem Türkiye'de hem de Utah Jazz taraftarları tarafından yakından takip ediliyor



