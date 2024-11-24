Ömer Faruk Yurtseven: "Herkes ciddiyetinin farkında"

A Milli Erkek Basketbol oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, Macaristan maçı öncesi konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ömer Faruk Yurtseven: 'Herkes ciddiyetinin farkında'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 23:23
A Milli Erkek Basketbol oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, 25 Kasım Pazartesi günü oynayacakları Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Milli basketbolu Ömer Faruk Yurtseven ise "Oynacağımız Macaristan maçına hazırız. Kazanıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. Bir galibiyete ihtiyacımız var Avrupa Şampiyonası için. Herkes ciddiyetinin farkında. O yüzden hazır olarak çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery