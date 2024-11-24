Ömer Faruk Yurtseven: 'Herkes ciddiyetinin farkında'

A Milli Erkek Basketbol oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, 25 Kasım Pazartesi günü oynayacakları Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Milli basketbolu Ömer Faruk Yurtseven ise "Oynacağımız Macaristan maçına hazırız. Kazanıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. Bir galibiyete ihtiyacımız var Avrupa Şampiyonası için. Herkes ciddiyetinin farkında. O yüzden hazır olarak çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.