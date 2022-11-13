NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven'den kötü haber geldi. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Yurtseven'in yaşadığı sakatlık tahmin edilenden daha ciddi olduğu belirtildi.



ABD basınında yer alan habere göre; Ömer Faruk Yurtseven'in ayak bileğinden yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle 2022-23 sezonunun tamamını kaçırabilir.



Ayak bileğinden ameliyat olması halinde sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği kaydedildi.



Bu sezon şu ana kadar Miami Heat formasıyla 9 maçta süre bulan Ömer Faruk Yurtseven, maç başına 5.3 sayı, 5.3 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.





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