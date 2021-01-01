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Ömer Faruk Yurtseven'den 21 sayılık performans

NBA ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Atlanta Hawks ile oynadıkları maçta 21 sayılık performans sergiledi.

Haber; AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Atlanta Hawks ile oynadıkları maçta 21 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde 5. maçına çıktı.

Hawks'a 94-90 kaybettikleri karşılaşmada ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan Ömer Faruk, 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi.

NBA Yaz Ligi'nde 5. maçında da göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Lakers'a karşı 27 sayı, 19 ribaunt, Warriors önünde 25 sayı, 8 ribaunt, Memphis Grizzlies karşısında 23 sayı, 11 ribaunt, Utah Jazz mücadelesinde 16 sayı, 11 ribauntla oynamıştı.

Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Şehmus Hazer ise New York Knicks'e 103-94 yenildikleri karşılaşmada 4 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.


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