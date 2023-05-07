Ömer Faruk Ünal: 'Erden Timur sezon sonunda bunu açıklayacaktı'

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Erden Timur'un "Elimde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağım" sözleriyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.



Ömer Faruk Ünal TGRT Haber'de yaptığı açıklamada, "Derbiye bir hakem atanacak, hakem belli torbadan Kürşad Filiz çıkıyor derbiye. TFF ve MHK, bu hakeme olmaz diyor ve manuel atamaya geçiyorlar. Bu olaya şahit olan bazı yetkililer, bunu Erden Timur'a anlatıyor. Timur'un açıklayacağı şeylerden bir tanesi bu." ifadelerini kullandı.



Erden Timur'un sezon sonunda anlatacağı şeylerden birinin hakem ataması olduğunu söyleyen Ünal, "Erden Timur, derbiye verilecek hakemin değiştirildiğini anlatacak. Erden Timur'un sezon sonu açıklayacağı şeylerden biri maçların orta hakemlerinin manuel olarak değiştirilmesi." diye konuştu.



ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?



Erden Timur, Adana Demirspor maçı sonrası "Konyaspor mağlubiyetinden sonra iyi döndük. Ligdeki gerginlik artmasın diye çok bariz şeyler olmasın diye konuşmuyorduk. Ama bu da yanlış anlaşılıyor. Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şuan yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Şampiyonluk yolunda bizi kimse geri çeviremez. Mayıslar bizimdir." ifadelerini kullanmıştı.





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