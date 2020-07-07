Ömer Faruk, Süper Lig'de ilk kez oynadı

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, 16 yaşında ilk Süper Lig maçını oynadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Ömer Faruk, Süper Lig'de ilk kez oynadı
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07 Temmuz 2020 21:38
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'deki ilk maçını oynadı.

Ömer Faruk, karşılaşmanın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu ilk profesyonel maçına Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında çıkmıştı.



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