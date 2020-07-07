Ömer Faruk, Süper Lig'de ilk kez oynadı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'deki ilk maçını oynadı.
Ömer Faruk, karşılaşmanın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu ilk profesyonel maçına Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında çıkmıştı.
Ömer Faruk, karşılaşmanın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu ilk profesyonel maçına Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında çıkmıştı.