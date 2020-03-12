Ömer Faruk Beyaz yine sahne alıyor

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada kulübede olan Ömer Faruk Beyaz, Konyaspor karşılaşmasında şans bulabilir.

Ömer Faruk Beyaz yine sahne alıyor
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12 Mart 2020 12:27
Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada kulübede olan Ömer Faruk Beyaz, Konyaspor karşılaşmasında da kulübede yer alacak.

Teknik heyetin sahaya sürmeyi planladığı 17 yaşındaki futbolcunun maçın gidişatına göre forma giyebileceği ifade edildi.

Kaptan Emre Belözoğlu'nun yakından ilgilendiği Ömer, ligde sarı lacivertli formayla sahaya çıkmayı iple çekiyor. 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Ömer Faruk, 2019'un muhteşem çocuğu seçilmişti.



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