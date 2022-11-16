Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshediliyor

Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takımda şans bulamadığı için Almanya'ya gitti ama istediği bulamadı. 19 yaşındaki futbolcu için bu kez sözleşme fesih gündeme geldi.



BİR TÜRLÜ BAŞARILI OLAMADI



Fenerbahçe 'nin Arda Güler'den önce piyasaya sunmaya hazırlandığı Ömer Faruk Beyaz büyük beklentilerle Fenerbahçe A takımına kadar yükselmişti. Emre Belözoğlu veda maçında oyundan çıkarken genç futbolcuya kaptanlık pazubandını vererek büyük jestte bulunmuş fakat Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda sürpriz bir kararla Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a transfer olmuştu.



Stuttgart'ta beklenen katkıyı sağlayamayan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2. Lig takımlarından Magdeburg'a kiralık olarak gönderildi. Almanya kariyeri istediği gibi gitmeyen Ömer Faruk Beyaz şimdi ise sözleşme feshi ile karşı karşıya.



ALMANYA'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI



Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu gerekçe göstererek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Stuttgart'ta futboldan uzak kalan ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı. Genç futbolcu Magdeburg takımında da toplamda 69 dakika forma şansı bulabildi.



STUTTGART'TAN İSYAN GELDİ



Ömer Faruk Beyaz'ın Magdeburg takımında 69 dakika forma şansı bulabilmesi Stuttgart cephesinde büyük tepkiye yl açtı. Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Bild'e Ömer Faruk için, "Magdeburg'da oynayacak niteliklere sahip olduğuna inanıyorum. Sahada değilse, orada iyi takımlarınız olmalı" diye isyan etti.



ÖMER FARUK AÇIKLAMASI



Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, geçtiğimiz haftalarda Ömer Faruk Beyaz için, "Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum hattımız için canlandırıcı bir unsur olacak. Ömer bizim oyun felsefemize çok uyuyor" demişti. Magdeburg cephesinden gelen bu açıklamaya rağmen Ömer Faruk Beyaz'ın rotasyona dahil edilmemesi ve süre alamaması büyük tepkiye yol açtı.



ALMANYA'DAN İDDİA: SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR



Magdeburg'da forma şansı bulamayan Ömer Faruk Beyaz'ın Bundesliga 2 ekibinden ayrılmak üzere olduğu vurgulandı. Alman basınında yer alan habere göre Magdeburg yönetimi Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.



Sözleşme feshinin nedenleri arasında Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat'ın açıklamalarının yanı sıra oyuncunun kulübe ayak uyduramaması yer alıyor. Habere göre Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi bu hafta feshedilecek.



Liga Insider'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;



"Herkes Ömer Faruk Beyaz için farklı şeyler hayal etmişti ama genç oyuncu bu sezon sadece 69 dakika süre alabildi. Düzensiz oyun süresi yüzünden Ömer Faruk Beyaz'ın kontratının feshedilmesi gündeme geldi.



Stuttgart'ın Arminia Bielefeld'e kiraladığı Mateo Klimowicz de yeni kulübünde forma şansı bulamıyor ve Stuttgart'tan Mislintat bu duruma tepkili. Sezonun ikinci yarısını yedek kulübesinde geçirmemek adına artık Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi resmi olarak feshedilecek.



Gelen bilgilere göre Beyaz'ın sözleşmesi bu hafta içinde feshedilecek ve daha sonra Stuttgart'a dönecek. Klimowicz'in ise başka bir kulübe kiralanabileceği söyleniyor."





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