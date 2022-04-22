Ömer Faruk Beyaz bin pişman!

Fenerbahçe'de son dönemde yetişen iki genç yetenek Arda Güler ve Ömer Faruk Beyaz'ın kariyer planlaması dikkatlerden kaçmıyor.



Sarı-lacivertlilerin 15 yaşındalarken keşfettiği her iki genç yıldız da tercihleriyle öne çıktı. Arda Güler'den önce Fenerbahçe camiasını heyecanlandıran ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Ömer Faruk Beyaz henüz 18 yaşında iken geçen yıl ayrılmayı tercih etti. Ancak Arda Güler daha sonra geldiği sarı-lacivertli kulüpte kalma yoluna gitti, kısa sürede çok sevildi. Özellikle bu sezon iki genç isim karşılaştırıldığında Arda Güler'in kazançlı çıktığı görüldü.



SÜRE BULAMADIĞI İÇİN GİTTİ, YİNE BULAMADI



Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayacağını düşündüğü için Almanya'nın Stuttgart takımına giden Ömer Faruk Beyaz bu sezon Bundesliga'da sadece 4 maçta 68 dakika oynayabildi. 19 yaşındaki orta saha son olarak 22 Ocak'ta Freiburg'a karşı yalnızca 5 dakika sahada kalabildi. Ömer Faruk bu sezon gol ve asist katkısı sunamadı. Genç oyuncu geçen sezon da Fenerbahçe'de 8 resmi maçta gol ve asist yapamamıştı.



AYNI MEVKİDEKİ ARDA GÜLER PATLADI!



Ancak öte yandan Arda Güler, özellikle İsmail Kartal'ın gelişiyle hem popüler hale geldi hem performansını yükseltti hem de Fenerbahçe'deki geleceğini garanti altına aldı. 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan 17 yaşındaki Arda, bilhassa Kadıköy'de taraftarların sevgilisi haline geldi.



Arda Güler bu sezon ligde 10 maçta 224 dakika oynadı, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Arda kariyerinde yeni bir dönem açarken Ömer Faruk bir anda geri planda kaldı. Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



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Sarı-lacivertli kulüpten yetişen Ömer Faruk Beyaz ve Arda Güler sol ayaklı olmaları, orta sahada oynamaları, duran top, çalım, şut ve pas özellikleriyle birbirlerine benzer profilde isimler.





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