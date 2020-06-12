Ömer Faruk Beyaz: "Ben burada büyüdüm, elimden geleni yapacağım"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Kayserispor maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Ömer Faruk Beyaz: 'Ben burada büyüdüm, elimden geleni yapacağım'
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12 Haziran 2020 20:25
Fenerbahçe camiasının çok şeyler beklediği genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, 27. haftada oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe için elinden geleni yapacağını söyleyen 16 yaşındaki futbolcu, "Ülkemiz olarak en iyi şekilde atlattık. Tamamen bitmemiş olsa da iyi durumda ki sahaya çıkabiliyoruz. İyi hazırlandık, kadroyu hazırladık. Çalışıyorum, bu camia için elimden geleni yapacağım. Ben burada büyüdüm." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Beyaz, Kayserispor karşısında forma giyerse Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir maçta oynamış olacak.



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