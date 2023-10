Ömer Faruk Besli: 'Türkiye'deki en büyük spor organizasyonunu yapıyoruz'

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) organizasyonunu gerçekleştiren CEO Event'in genel müdür yardımcısı Ömer Faruk Besli, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonunu düzenlediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen TUR 2023, Alanya-Antalya ve Kemer-Kalkan etaplarını geride bıraktı.



Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden geçecek ve 8 etapta toplamda 1235 kilometre kat edecek TUR, İstanbul'da final yapacak.



Her gün yaklaşık 250 araçlık kafilenin yer değiştirdiği TUR'da organizasyon ekibini yöneten Besli, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Ömer Faruk Besli, 8 gün süren TUR'un çalışmalarının 6 ay öncesinden başladığını belirterek, "Türkiye Bisiklet Federasyonu yaklaşık 6 ay öncesinden çalışmalara başlıyor. Son 60 günde de biz devreye giriyoruz. Öncesindeki 6 aylık süreçte takımlarla iletişime geçiliyor, işin teknik detayları ve parkurlar konuşuluyor. Son 2 aylık süreçte biz organizasyon ekibi olarak belirlenen parkurlar ve tarihlerdeki çalışmaları yapıyoruz. Meşakkatli ve uzun bir iş. Son 60 gün çok yoğun geçiyor. Kısa bir süre olduğu için gece gündüz çalışılan bir süreç. İyi ve deneyimli bir ekibimiz var. Federasyon tarafı da çok deneyimli. Beraber sağlıklı ve güzel bir iş yapıyoruz." diye konuştu.



Bu yıl nisanda yapılması planlanan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle iptal edilen TUR'un yeniden yapılmasıyla ilgili alınan kararı değerlendiren Besli, şu ifadeleri kullandı:



"Bizim tarafımızda zorlukları oldu ama bu turun yapılmasını çok istiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da istiyordu. Yaşamak istemediğimiz zamanlar yaşadık. Depremden sonra tüm halkımız oraya odaklandık. Hep beraber deprem bölgesi için çalıştık. Sonrasında bir şekilde hayat devam ediyordu ve organizasyonun yapılması gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun iradesiyle işe devam etme kararı alındı. Çok kısa bir süreydi ama geçmiş yıllardan gelen tecrübemiz olduğu için sağlıklı şekilde bu işi yapabildik."



"Bence Türkiye'deki en büyük spor organizasyonunu yapıyoruz"



Ömer Faruk Besli, her gün bine yakın kişinin yer değiştirdiğini söyledi.



Çok yoğun ve yorucu bir organizasyonun içinde olduklarını aktaran Besli, şunları kaydetti:



"Toplamda ekipte bine yakın kişi var. 250'ye yakın aracımız mevcut. Bu araçların 10-15'i tırlardan oluşuyor. Organizasyon tarafından 500 kişi var. Bir çadırın yeri, ne kadar sürede kurulup toplanacağı, bir tırın kaç dakikada açılıp kapanacağı gibi hesaplamaların tamamını yapıyoruz. Sekiz etapta her gün iki sahne kurup, 2 sahne topluyoruz. Bunları çok sıkı bir çalışmayla yapıyoruz. Ekipte geçen yılların deneyimi var. Federasyonumuz da çok tecrübeli. Bundan dolayı işleri hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Buradaki en büyük dezavantajımız hiç durmamamız. Bence Türkiye'deki en büyük spor organizasyonunu yapıyoruz. Bin kişi, 250 araç hiç durmadan her gün başka bir yere taşınıyor ve iki büyük kurulum yapıyor. Bu çok sık karşılaştığımız bir organizasyon değil. 25 yıllık etkinlik hayatımda yaptığım en büyük işlerden ama ben çok büyük keyif alıyorum. Bu işi günde 4-5 saatlik uykularla yapıyoruz, çok yoruluyoruz ama hem eğleniyoruz hem de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun adına leke gelmeyecek şekilde çalışıyoruz."



"Türkiye'nin sporda Dünya Kupası dahil yapamayacağı organizasyon yok"



CEO Event Genel Müdür Yardımcısı Besli, Türkiye'nin organizasyon düzenleme konusunda dünya seviyesinde olduğunu dile getirdi.



Gelişen iletişim yöntemlerinin organizatörler için bir şans olduğunu vurgulayan Besli, "Son 15-20 senedir Türkiye organizasyon konusunda çok aktif. Ülkemizin sporda FIFA Dünya Kupası dahil yapamayacağı organizasyon olmadığını düşünüyorum. Her türlü spor organizasyonunun en büyüklerini kolaylıkla yapabiliriz. Bu deneyimimiz, elemanımız var. Artık çok iyi çekimler yapabiliyoruz. Artık pazarlamamızı iyi yapmamız gerek. Bence organizasyon düzenlemekle ilgili bir sıkıntımız yok ama büyük organizasyonların başka nedenlerden dolayı gelmediğini düşünüyorum." şeklinde görüş belitti.