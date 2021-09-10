Ömer Erdoğan: 'Yeni transferlerden memnunuz'

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer edilen yerli ve yabancı oyuncular ile bu sezon yeni başarılara imza atmak istiyor.



Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer ettikleri oyuncularla beraber kadrolarının yüzde 70'ini değiştirdiklerini söyledi.



Takıma yeni katılan futbolcuları öncesinde uzun süredir takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Biz hepsinden memnunuz. İyi çalışıyorlar. Belli bir uyum sürecini yaşıyorlar. Yeni oyuncu transfer edip çok çabuk takım olunmuyor. Onun belli bir süreci var. Biz de her hafta üzerine koyarak uyum sürecini atlatmayı düşünüyoruz. Ben açıkçası oyuncularımın özellikle karakterlerinden, çalışma isteği ve aidiyet duygusundan çok memnunum. İnşallah bu da bize başarıyı getirecek." dedi.



Erdoğan, Süper Lig'e ilk kez çıktıkları geçen sezonda, takımın 6-7 haftada kendini bularak oyuncuların birbirlerine uyum sağladığını belirtti.



Oyuncuların uyum sürecini çabuk atlatmasını beklediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Fiziksel olarak tam seviyemize kavuşmamız, oyuncuların birbirini daha iyi tanıması, oyun anlayışımıza oyuncularında cevap vermesi için belli bir süreç gerekiyor. Açıkçası 3 maçımızı değerlendirirsem Kasımpaşa maçını içeride berabere bitirdik. Yenebileceğimiz bir maçta Galatasaray ile deplasmanda 88. dakikada yediğimiz bir gol var. Gerçekten üzüldük. Onun dışında Alanya maçında da bizim geçen seneden bildiğimiz bir oyun tarzı vardı. Oynatmak istediğimiz ofansif bir futbol vardı. Oyuncularımız da bu oyun anlayışını yerleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunun da devamını getiririz."



Bu sezon taraftarlarına izlerken keyif veren ve gurur duyulan bir takım oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu bizi nereye götürür şuan açıkçası bilmiyoruz ama biz oynarken gerçekten futbolun doğru, güzel tarafını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Cesur, iyi mücadele eden, savaşan, hiçbir zaman mağlubiyeti kabul etmeyen, her hafta üzerine koyarak devam eden, sürekli kendini geliştiren bir takım yaratmak istiyoruz. Bizi statta, televizyon karşısında izleyen izleyicilerimize keyif verirken, oyuncularımızın da keyif almasını istiyoruz. İnşallah bunu yaratabilirsek zaten sonuçları da gelir." ifadelerini kullandı.



