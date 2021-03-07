Ömer Erdoğan: 'Üzgünüz ama hayat devam ediyor'

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.



Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde Gaziantep ile Fatih Karagümrük'ün yenildiği, Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı haftada önemli bir fırsatı kaçırdıklarını belirtti.



Maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Önemli bir haftada maalesef hiç beklemediğimiz, istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Altımızda bulunan Gaziantep ile Fatih Karagümrük'ün yenildiği, Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynayacağı haftada bizim için bu iyi bir fırsattı. Maalesef bugün sahada istediklerimizi uygulayamadık. Bizden daha istekli bir Kayserispor vardı, daha akıllı oynayan bir takım vardı. Maalesef bugün sahada daha önce oynadığımız maçlardaki kadar etkili değildik. Tabii bunun üzüntüsü var ama hayat devam ediyor."



Erdoğan, karşılaşmadan gerekli dersleri çıkaracaklarını, gelecek hafta Çaykur Rizespor ile yapacakları maçta bu yenilgiyi telafi etmek istediklerini sözlerine ekledi.



