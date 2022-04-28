Ömer Erdoğan: 'Trabzonspor maçı öncesi moral bulmalıyız'

Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Altay'ı konuk edecek olan Atakaş Hatayspor, 5 haftalık galibiyet özlemini sona erdirmek istiyor. Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından, cumartesi günü kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmada Altay'ı konuk edecek olan Bordo-Beyazlılar hazırlık çalışmalarını dün yaptıkları idmanla sürdürdüler. Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın yönetiminde yapılan idman 1 saat sürdü.



KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK



Dinamik ısınma ile başlayan idmanda bordo-beyazlı futbolcular pas dirili ve dar alan çalışması yaptı. Altay maçına en iyi şekilde hazırlanarak, haftayı galibiyetle kapatmak istediklerini belirten Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Kendi sahamız ve taraftarlarımızın önünde Altay'ı mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz. Altay ligdeki yerine bakılmaksızın bu ligin iyi top oynayan takımlarından biri kolay bir maç olmayacak." dedi.



DESTEK İSTEDİ



Altay maçına tüm taraftarlarını beklediklerini belirten Erdoğan, "Artık bu sezon bitiyor. Taraftarlarımızın desteği ile Altay'ı mağlup ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Ancak taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onları artık tribünde görmek istiyoruz. Altay'ı kendi sahamızda mağlup ederek, Trabzonspor ile oynayacağımız maç öncesi moral bulmak istiyoruz. Gelsinler takımlarını desteklesinler. Bizler gelip geçiyiz ama taraftar her zaman bakidir. Bu takımın asıl sahipleri taraftarlardır. Onlardan tribünleri doldurup takımlarına tam destek vermelerini istiyoruz." diye konuştu (Hatay Söz/Yaser Çaparoğlu)





İLGİLİ VİDEO