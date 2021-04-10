Ömer Erdoğan: 'Tam 2-2'yi yakalayacakken golü yedik'

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.



Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısı neredeyse sahada olmadıklarını ifade etti.



Girdikleri ikili mücadelelerin çoğunu rakibin kazandığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Mağlup olduk, üzgünüz. İlk yarı sahada neredeyse yoktuk. Sonra bireysel hatalardan rakibe pozisyon verdik. Devamında golleri yedik. 2-0 soyunma odasına girdik. Oyuncularıma ikinci yarı maçı çevirebilecek yeteneğe, güce sahip olduğumuzu söyledim. 'Skor 0-0 gibi başlayalım.' dedim. İyi de başladık. Tamamen oyun kontrolü elimize geçti. 2-1'i de bulduk. 2-2'yi ararken o ara Kamara'yı kenara alıp hücum hattına bir tane yeni oyuncu dahil etmeyi düşünürken, maalesef yine bireysel hatadan, savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonucunda yediğimiz golle maç 3-1 oldu. 3-2'yi yakaladık ama fazla zamanımız yoktu."



