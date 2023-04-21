Ömer Erdoğan, Süper Lig'e dönüyor!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alanyaspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.



45 yaşındaki teknik adam son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.



Kariyerine 2020 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Ömer Erdoğan, sırasıyla Hatayspor ve Ankaragücü'ne çalışırken, Başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrıldı.



Ersun Yanal'ın Alanyaspor karnesi



Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.





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