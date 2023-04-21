Ömer Erdoğan, Süper Lig'e dönüyor!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ömer Erdoğan, Süper Lig'e dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2023 21:28
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alanyaspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı.

45 yaşındaki teknik adam son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Kariyerine 2020 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Ömer Erdoğan, sırasıyla Hatayspor ve Ankaragücü'ne çalışırken, Başkent ekibinden 6 Şubat tarihinde ayrıldı.

Ersun Yanal'ın Alanyaspor karnesi

Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery