Ömer Erdoğan: 'Sonuçlandıramadık, 2 puan kayıp'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, rakiplerinden daha çok pozisyona girdiklerini ancak bunları sonuçlandıramadıklarını söyledi.



Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, duygu geçişi yaşadıkları bir hafta olduğunu söyledi. Ligin güçlü kulübü Galatasaray'ı çok iyi futbolla 4-2 yendikten sonra, geçen hafta Alanyaspor karşısında hiç beklemedikleri çok ağır bir mağlubiyet aldıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Oyuncularım 90 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele etti. Savunma kısmını çok iyi yaptı. Hücum geçişlerinde zaman zaman işte bu duygu geçişinden sanırım aceleci davranıldı. Pas tercihlerini iyi kullanmadık. Üçüncü bölgede açıkçası istediğimiz kadar etkili olamadık. Rizespor'dan daha çok pozisyona girdiğimizi, daha çok topa sahip olduğumuzu düşünüyorum ama bunu maalesef sonuçlandıramadık. Bir puan aldık. Tabii bizim için 2 puan kayıp oldu. Özellikle kendi evimizde, şu süreçte hafta içi yaşadığımız mağlubiyet sonrası 3 puan alıp milli araya daha moralli girmek istiyorduk."



Oyuncularına mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, "İyi niyetli, sonuna kadar da galibiyeti arayan bir Hatayspor vardı. Gönül isterdi bugün buraya, bu soğukta gelerek bizi ilk dakikadan son dakikaya kadar destekleyen ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızı mutlu evlerine göndermeyi ama bunu başaramadığımız için üzgünüm." dedi.





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