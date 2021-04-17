Ömer Erdoğan: 'Son dakika kısmet oldu'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor maçında son dakikada 1 puan almalarının önemli olduğunu söyledi.



Maçın ilk yarısında daha iyi oynadıklarını dile getiren Erdoğan, "Neredeyse kalemize top gelmedi. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalışırken topun bizde kalmasını sağladık. Üçüncü bölgede kaptırdığımız toplarla çok çabuk baskı uygulayarak rakibi hücuma çıkartmamaya çalıştık. Maalesef çok basit gol yediğimiz dönemden sonra, geriden maçı tekrar çevirmek için oyuncu arkadaşlarımız son dakikaya kadar sürekli arayış içindeydi. Sürekli gol pozisyonu üretmeye çalıştılar. Girdiğimiz pozisyonlar da oldu, değerlendiremedik. Son dakika kısmet oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Önlerindeki maçlara bakacağını ifade eden Erdoğan, "Mütevazi ve dar bir kadroyla mücadele ediyoruz. Sayısal anlamda çok alternatifli oyuncu grubumuz yok ama zaman zaman az oynayan genç oyuncularımıza görev verdiğimiz zaman o oyuncular sahaya çıkıyorlar, takım için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir kez daha oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



