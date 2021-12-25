Ömer Erdoğan: 'Şans bizim yanımızdaydı'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Giresunspor'u 1-0 yendikleri maçta şansın yanlarında olduğunu söyledi.



Eksik kadroyla Giresun'a geldiklerini anlatan Erdoğan, "Zor bir maç oldu. Hem bizim son dönemde yaşadığımız talihsizlikler, sakatlıklar... Eksik gelmemiz nedeniyle maçın sıkıntılı geçeceğini düşünüyorduk. Giresunspor'un son haftalarda yakaladığı çıkış vardı, iyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan, Giresunspor'un kendilerinden daha fazla pozisyona girdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Mutluyuz, bugün şans bizden yanaydı. Giresunspor bizden daha fazla pozisyona girdi ama değerlendiremedi. Kalecimiz ve defans oyuncularımız çok iyi savunma yaptı. Biz de çok pozisyona giremedik ama girdiğimiz bir tanesini değerlendirdik. Buradan çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Burada galip gelip ilk devreyi 32 puanla tamamlamayı hedefliyorduk. Onun için çok mutluyum. Oyuncularımıza ilk yarıda elde ettikleri başarı için çok teşekkür ediyorum."



Erdoğan, Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'i de başarılarından dolayı tebrik etti.





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